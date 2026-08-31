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Фінляндія скасувала довічний вирок неонацисту, який воював проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фінляндія скасувала довічний вирок неонацисту, який воював проти України
Російський неонацист Воїслав Торден в Гельсінському апеляційному суді
фото: Yle

Суд підтвердив причетність бойовика до воєнних злочинів, однак скоротив покарання до 12,5 року

Апеляційний суд Фінляндії пом'якшив покарання Воїславу Тордену, раніше відомому як Ян Петровський, який воював проти України на Донбасі. Замість довічного ув'язнення російський неонацист отримав 12 років і шість місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Торден вимагав повністю зняти з нього звинувачення або зменшити термін покарання. Водночас фінський прокурор наполягав на його засудженні за п'ятьма епізодами воєнних злочинів.

Апеляційний суд встановив, що Торден особисто стріляв із кулемета по українських військовослужбовцях під час засідки у вересні 2014 року проти бійців батальйону «Айдар». Тоді окупанти заманили українських захисників за допомогою українського прапора. Унаслідок нападу 22 бійці загинули, ще четверо отримали поранення.

Водночас суд вирішив, що доказів безпосереднього розстрілу українців саме Торденом або іншими членами групи недостатньо. Суд також зняв із нього командирську відповідальність за ці дії.

Крім того, було відхилено епізод про нанесення символу «Русича» на щоку полоненого. Суд визнав рану поверхневою та такою, що не завдала тривалих страждань.

Попри пом'якшення вироку, апеляційний суд підтвердив провину Тордена в інших воєнних злочинах. Зокрема, йдеться про знущання над загиблими українськими військовослужбовцями.

Бойовик сфотографував командира групи «Русич» на тлі сильно обгорілого тіла загиблого українського захисника та оприлюднив цей знімок у соціальних мережах. Крім того, злочином визнали його публічні заяви в інтернеті про те, що угруповання «Русич» принципово не бере бійців ЗСУ в полон.

Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії та брав участь у діяльності ультраправих організацій. У період із 2014 до 2015 року він воював проти України на Донбасі. Через це українські правоохоронці оголосили його в розшук за підозрою у створенні терористичної групи.

Угруповання «Русич» пов'язують із ПВК «Вагнер», а його найманців звинувачують у жорстокості та катуваннях полонених. Сам Торден перебуває під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, коли він намагався вилетіти до Франції за паспортом на ім'я Тордена.

Україна вимагала видати бойовика, однак Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції через нібито неналежні умови в українських в'язницях.

У результаті справу розглядали у Фінляндії. У березні 2025 року фінський суд засудив бойовика до довічного позбавлення волі. Тепер апеляційна інстанція скасувала довічний вирок і призначила йому 12,5 року ув'язнення.

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Теги: росія Фінляндія неонацисты росіяни

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