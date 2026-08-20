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Росія атакувала склад «ЕКО Маркет»: що буде з роботою магазинів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала склад «ЕКО Маркет»: що буде з роботою магазинів
Росія атакувала склад «ЕКО Маркету»
фото: Кристина Ковтун

Компанія запевнила, що супермаркети не припинили роботу, а команда вже забезпечує безперебійне постачання товарів

Російська атака 20 серпня пошкодила склад мережі супермаркетів «ЕКО Маркет». Усі працівники залишилися живими та неушкодженими, а магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генеральну директорку компанії Кристину Ковтун.

Ковтун розповіла, що після пошкодження складу першочерговим питанням для компанії була безпека співробітників. За її словами, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

«Сьогодні вранці постраждав наш склад… Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так, усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше. Далі – наша робота. Усі супермаркети «ЕКО Маркет» працюють у штатному режимі. Команда вже робить усе необхідне, щоб магазини були забезпечені, а на полицях залишалися потрібні товари», – повідомила вона.

Таким чином, попри пошкодження складської інфраструктури, супермаркети «ЕКО Маркет» не припинили роботу. Команда мережі вже працює над забезпеченням магазинів та наявністю необхідних товарів на полицях.

Інформації про можливі перебої з постачанням окремих категорій товарів компанія не наводила. Склад «ЕКО Маркет» став не єдиним об'єктом торговельної та логістичної інфраструктури, який постраждав унаслідок масованої російської атаки 20 серпня.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну. Під ударом опинилися, зокрема, Київ та Київська область.

На Київщині внаслідок обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці. Також було пошкоджено складське приміщення Varus у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань рятувальники гасили пожежі.

Крім того, після російської атаки припинила роботу нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі Київської області. У компанії повідомили, що серед працівників обійшлося без жертв.

Масована повітряна атака на Київ тривала майже дев'ять годин. На місцях влучань і падіння уламків у столиці та області працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок російської атаки у Києві загинули 15 людей. Ліквідація наслідків ударів та пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці тривають. У п'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

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Теги: Київ продукти окупанти росія

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