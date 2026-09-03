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Розвідка Данії заявила, що РФ готує диверсії на оборонних підприємствах країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка Данії заявила, що РФ готує диверсії на оборонних підприємствах країни
Розвідка виявила конкретні приклади спроб Росії вербувати данців
фото: Міністерство внутрішніх справ Данії

«Данські компанії також є цілями конкретних російських диверсійних планів »

Росія вербує громадян Данії для участі в плануванні диверсій проти данських оборонних компаній, які мають зв’язки з Україною. Про це повідомила Служба національної безпеки та розвідки Данії, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

«Росія не тільки планує, а й здійснює диверсійні дії проти оборонних компаній та оборонної промисловості в Європі. Ми бачимо, що данські компанії також є цілями конкретних російських диверсійних планів і що російські спецслужби активно готують диверсійні дії, спрямовані проти оборонної промисловості в Данії», – заявив у своєму повідомленні керівник відділу контррозвідки Еміль Грешольм.

Розвідка виявила конкретні приклади спроб Росії вербувати данців у соціальних мережах та на ігрових платформах для виконання таких завдань, як фотографування підприємств чи інфраструктури, що може бути використано для планування диверсійних актів.

«Це надзвичайно серйозно, якщо звичайні данці допомагають російським спецслужбам – свідомо чи несвідомо», – сказав Грешольм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія, ймовірно, вже веде гібридну війну проти європейських країн. На його думку, Європа має відповісти на дії Москви та продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що залякати її не вдасться. 

До слова, Німеччина офіційно поклала на Росію відповідальність за атаку безпілотників на український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига.

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Теги: Данія росія диверсія

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