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«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
Уряд виділив понад 1 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку, запевнив голова ОВА
ілюстративне фото

На майданчику ProZorro приховано закупівлю матеріалів на будівництво взводно-опорного пункту за 117 млн грн, яку було відмінено

Управління капітального будівництва Запорізької ОДА дотепно приховало від публічного доступу закупівлю обладнання для зведення взводно-опорного пункту очікуваною вартістю 117 млн грн. Тепер ця закупівля має напис: «Тимчасово замасковано, щоб русня не підглядала», повідомляє «Главком».

«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів фото 1
дані ProZorro

Також на цій же сторінці тендера відсутня будь-яка інформація про лот та її очікувана вартість.

Нагадаємо, сам тендер влада Запорізької області оголосила 4 січня 2024 року. Однак її було відмінено через відсутність пропозицій від потенційних учасників.

Крім цього, як повідомляв «Главком», через брак фінансування управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало тендер очікуваною вартістю 88,5 млн грн. Планувалася закупівля 45 тис. штук загороджувальних бетонних пірамід («зуби дракона»). До середини березня весь товар мав бути поставлений.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку. До будівництва залучено як військових, так і цивільних підрядників. Він додав, що окремі роботи зі зведення укріплень, проводяться уночі.

Як відомо, в Україні триває 740-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: війна тендер Запорізька область ProZorro Іван Федоров

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