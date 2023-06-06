Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)

Вода вже прибула до будівлі адміністрації Новокаховського міського округу

Наразі важко отримати інформацію з Нової Каховки, бо є перебої з інтернетом

У результаті підриву окупантами дамби Каховської ГЕС підтоплює Нову Каховку. Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко, передає «Українська правда».

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«Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає», – зазначив він.

Коваленко додав, що наразі важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

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Про підрив дамби місцеві мешканці почали писати з 5 ранку. Водночас наразі немає інформації, чи вибух був один, чи кілька.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що вода вже дісталась до центру міста, зокрема до будівлі адміністрації Новокаховського міського округу.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.