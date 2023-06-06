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Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)
Вода вже прибула до будівлі адміністрації Новокаховського міського округу
фото з соцмереж

Наразі важко отримати інформацію з Нової Каховки, бо є перебої з інтернетом

У результаті підриву окупантами дамби Каховської ГЕС підтоплює Нову Каховку. Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко, передає «Українська правда».

«Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає», – зазначив він.

Коваленко додав, що наразі важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Про підрив дамби місцеві мешканці почали писати з 5 ранку. Водночас наразі немає інформації, чи вибух був один, чи кілька.  

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що вода вже дісталась до центру міста, зокрема до будівлі адміністрації Новокаховського міського округу.

Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото) фото 1

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС окупанти війна Херсонщина

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