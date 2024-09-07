Окупанти намагаються замінити знищені пороми у Криму морськими баржами

Після успішного ураження Силами оборони України залізничних поромів у тимчасово окупованому Криму, російська армія шукає альтернативні способи підтримки логістики

Після успішних атак ЗСУ на залізничні пороми, що забезпечували постачання російських військ у Криму, окупанти змушені шукати нові способи логістики. Росіяни розглядають можливість використання морських барж для транспортування палива. Про це інформує ЦНС.

«Зараз росіяни шукають баржі, які могли б використовувати для транспортування залізничних ешелонів із паливом. Однак вони досі не знають, як прибрати рештки затопленого порому, щоб відновити доступ до порту», – йдеться у повідомленні.

Знищення поромів та пошкодження залізничної частини Кримського мосту значно ускладнили логістику окупантів. Раніше поромна переправа в Керчі була єдиним варіантом забезпечення російських військ на півострові.

Наразі росіяни шукають баржі для перевезення залізничних ешелонів з паливом, але стикаються з труднощами, оскільки не можуть прибрати рештки затопленого порому, що блокує доступ до порту «Кавказ.»

У зв'язку з проблемами логістики через Крим, росіяни активізують постачання пального через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Вони збільшують обсяги перевезень залізницею, намагаючись подвоїти постачання дизелю та бензину до 160 вагонів на добу, використовуючи так званий «північний обхід«Кримського півострова» .