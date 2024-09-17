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ISW вказав на недоліки української армії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ISW вказав на недоліки української армії
Україна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати недостатню військову допомогу Заходу
фото: The Sun/PA

Недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призводить до втрат українського особового складу

Україна обмежена у своїй спроможності створювати ефективні бойові підрозділи через затримки та недостатність західної військової допомоги. Однак Київ вжив заходів, щоб нівелювати нестачу людських ресурсів в армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, Україні «потрібно 14 бригад, щоб бути готовими» до невизначеної вимоги, і що Київ не зміг оснастити навіть чотири з цих бригад.

Водночас глава держави наголосив, що країна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу. Та все ж, за словами Зеленського, недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

За оцінками ISW, здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на театрі воєнних дій значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити чинні підрозділи та створити нові – останнім з яких Київ приділив значну увагу.

Утім, аналітики переконані, що створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України.

Нагадаємо, що Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

До відома, вчора російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців. До цього армія ворога налічувала 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

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Теги: війна фронт ЗСУ армія

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