Більше половини угорців віддали свій голос на парламентських виборах

На парламентських виборах в Угорщині фіксують аномально високу активність громадян. Станом на обідню пору свій вибір зробила вже більша частина виборців, що значно перевищує показники всіх попередніх голосувань за останні десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Станом на 13:00 за часом Будапешта (14:00 за київським часом) явка на виборчих дільницях Угорщини становить майже 54%. Це свідчить про те, що більше половини населення, яке має право голосу, вже визначилося зі своїми політичними фаворитами.

Висока активність спостерігається як у великих містах, так і в сільських регіонах, де зазвичай голосування проходило спокійніше. Для порівняння, на минулих парламентських виборах у цей самий час явка була на третину нижчою.

Порівняння явки станом на 13:00:

Вибори 2026: майже 54%

Минулі вибори: близько 40%

З огляду на те що опозиційна партія «Тиса» вже випереджає партію Віктора Орбана в соціологічних опитуваннях на 7–9%, рекордна явка може стати вирішальним фактором для остаточної зміни політичного ландшафту Угорщини.

Дільниці продовжують роботу, і фінальні цифри явки можуть стати найвищими за всю історію сучасної Угорщини.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.