Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні

Під час телефонної розмови президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України

Глава Білого дому Джо Байден має намір оголосити в середу про виділення нового пакету військової допомоги Україні після розмови по телефону з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявила в середу під час пресбрифінгу речниця адміністрації американського президента Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

«Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським – якщо вже не поговорив – та оголосить сьогодні про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки», – зауважила представниця адміністрації Байдена.

Крім того, вона повідомила, що під час телефонної розмови президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн» - ред.) на рівні глав держав. Жан-П’єр зазначила, що ця зустріч запланована на наступний місяць та спрямована на те, «щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги в цьому конфлікті».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради, де вперше публічно презентував план перемоги України у війні з Росією. «Главком» публікував повний текст промови українського президента.