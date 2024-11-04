Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату

Поштовим та достроковим очним голосуванням в США скористалось вже біля 70 млн. виборців

«Гарріс має більш грунтовний шанс вирватипідтримки блакитної стінки»

Так що, Гарріс, чи як?

Поштовим та достроковим очним голосуванням в США скористалось вже біля 70 млн. виборців. Аналіз перших даних провів телеканал NBC News.

За основу взяті дані щодо голосування на дострокових виборах зареєстрованих демократів, зареєстрованих республіканців та зареєстрованих інших виборців.

Врахуйте, що лише умовно можна припустити, що зареєстровані демократи повинні проголосувати за Гарріс, а зареєстровані республіканці – за Трампа. Але і тут не все так однозначно, як ви розумієте. Є ще фактор умовно «незалежних виборців».

Мічіган: деми – 46%, респи – 43%, інші – 11%

Вісконсин: деми – 64%, респи – 25%, інші – 41%

Пенсільванія: деми – 57%, респи – 33%, інші – 10%.

Північна Кароліна: деми – 33%, респи – 34%, інші – 33%

Джорджія: деми – 45%, респи – 48%, інші – 7%.

Арізона: деми – 33%, респи – 42%, інші – 25%

Невада: деми – 34%, респи – 39%, інші -27%

Чи підтримають ключові штати Гарріс у фіналі фото: Олег Постернак

Подібна динаміка показує, що Гарріс має більш грунтовний шанс «вирвати» підтримки «блакитної стінки» (Мічіган, Вісконсин, Пенсільванія). Це виглядає як гарантована перемога на президентських виборах.

При цьому слід враховувати, що саме виборці Демократичної партії традиційно більш активні під час дострокового голосування. Тому висновки потрібно робити досить обережно.

Але, якщо дивитись штати «сонячного поясу» , які традиційно тяжіють поки до республіканців, то там першість у достроковому голосуванні мають якраз республіканці. Для прикладу, в Техасі розклад такий: деми – 37%, респи – 51%, інші – 12%.

Теоретично можна допустити аналогію, що результат очного голосування 5 листопада буде дзеркально корелюватись із динамікою під час дострокового.

В такому разі за раціональним розкладом перемога в руках Гарріс. Однак, якщо 5 листопада на дільниці «попре» електорат Трампа – повториться історія 2016 року. І тоді відомий мем з TikTok «Surprise, Surprise» стане дуже доречним.