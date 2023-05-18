Чотири виклики, які має подолати Україна

Україна має надзвичайні виклики війни, але водночас мусимо готуватися до післявоєнних викликів

Сьогодні в Україні двічі пам'ятний день. 18 травня – скорботний День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. І водночас світлий День вишиванки, одного з національних символів українців. На цій розтяжці між світлом і темрявою ми й живемо.

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Україна має надзвичайні виклики війни, але водночас мусимо готуватися до післявоєнних викликів.

Демократія

Ми завжди пам'ятаємо, що перемагаємо тому, що ми демократія, яка протистоїть автократії. Водночас ми маємо обмеження демократії, викликані війною й воєнним станом, і перед нами постане виклик відновлення демократії в повному обсязі після перемоги.

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Відбудова

Величезний виклик не просто відбудувати зруйноване, а build back better, або навіть build forward, скористатися шансом на модернізацію країни, переведення її на наступний щабель розвитку.

Травма

Перед Україною постане виклик перетворити травму величезної кількості людей на посттравматичне зростання, якщо це можливо.

Національне примирення

Старі розколи в Україні зникли, але з'явилися і поглибляться нові розколи, які доведеться долати. Нам доведеться допомогти повернутися мільйонам тих, хто виїхав, і пройти через складний процес відновлення правовладдя на звільнених територіях.

Тут говорилося, що якби Андрій Сахаров був живий, він був би проти війни, на боці України. В цьому немає сумнівів. Але коли ми говоримо про права людини сьогодні, ми не можемо мовчати також про порушення прав людини в нинішній РФ – російській імперії, про права поневолених корінних народів, і я певен, що Андрій Сахаров, якби був живий, говорив би і про це.