Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чотири виклики, які має подолати Україна

glavcom.ua
Старі розколи в Україні зникли, але з'явилися і поглибляться нові розколи
фото з відкритих джерел

Україна має надзвичайні виклики війни, але водночас мусимо готуватися до післявоєнних викликів

Сьогодні в Україні двічі пам'ятний день. 18 травня – скорботний День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. І водночас світлий День вишиванки, одного з національних символів українців. На цій розтяжці між світлом і темрявою ми й живемо.

Україна має надзвичайні виклики війни, але водночас мусимо готуватися до післявоєнних викликів.

Демократія

Ми завжди пам'ятаємо, що перемагаємо тому, що ми демократія, яка протистоїть автократії. Водночас ми маємо обмеження демократії, викликані війною й воєнним станом, і перед нами постане виклик відновлення демократії в повному обсязі після перемоги.

Відбудова

Величезний виклик не просто відбудувати зруйноване, а build back better, або навіть build forward, скористатися шансом на модернізацію країни, переведення її на наступний щабель розвитку.

Травма

Перед Україною постане виклик перетворити травму величезної кількості людей на посттравматичне зростання, якщо це можливо.

Національне примирення

Старі розколи в Україні зникли, але з'явилися і поглибляться нові розколи, які доведеться долати. Нам доведеться допомогти повернутися мільйонам тих, хто виїхав, і пройти через складний процес відновлення правовладдя на звільнених територіях.

Тут говорилося, що якби Андрій Сахаров був живий, він був би проти війни, на боці України. В цьому немає сумнівів. Але коли ми говоримо про права людини сьогодні, ми не можемо мовчати також про порушення прав людини в нинішній РФ – російській імперії, про права поневолених корінних народів, і я певен, що Андрій Сахаров, якби був живий, говорив би і про це.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: права людини демократія Крим кримські татари українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія здатна знищити Керченський міст
Кримський міст і гуманітарна криза
3 травня, 16:30
До Скадовська прибули 300 в’язнів з РФ
Росія перекидає частину бойових підрозділів зі Скадовська до Криму – Генштаб
21 квiтня, 20:39
Аппаз Куртамет
РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу
23 квiтня, 04:54
За даними росіЗМІ, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку
Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події
Сьогодні, 09:48
Росіяни вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму: супутникові фото
Росіяни вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму: супутникові фото
26 квiтня, 21:51
Кемаль Кілічдароглу, кандидат у президенти Туреччини від шестипартійного опозиційного альянсу
Конкурент Ердогана хоче негайно поновити діалог з ЄС та зупинити автократію
29 квiтня, 05:45
Стовп чорного диму підіймається над нафтобазою у Севастополі
Чорний дим окутав окупований Севастополь: наслідки «бавовни» (фото, відео)
29 квiтня, 08:44
Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями
Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців
12 травня, 20:20
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
Сьогодні, 12:05

Валерій Пекар

Чотири виклики, які має подолати Україна
Чотири виклики, які має подолати Україна
Маємо потужний удар по чотирьох реформах одночасно
Маємо потужний удар по чотирьох реформах одночасно
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно
Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
Китай нам не друг, але повчитися у нього варто
Китай нам не друг, але повчитися у нього варто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
В Кремлі свято
41K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
24K
У Києві чути вибухи, працює ППО
15K
Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)
14K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту