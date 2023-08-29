Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

СБУ проти корупції. Хто переможе у цьому двобої?

glavcom.ua
Все це вже було і за часів Кучми, і Ющенка, і навіть Януковича. Вже займалося СБУ економічними злочинами, серед яких була і корупція
фото: СБУ

Українську корупцію часто порівнюють з раковою пухлиною, яка розповзається по суспільному організму

Володимир Зеленський пропонує під час війни прирівняти корупцію до державної зради. І, відповідно, долучити до боротьби з корупцією СБУ. Ну, от зараз точно подолаємо і заживемо!

Цікаво, президент і відповідні зміни до низки законів запропонує, які це врегульовують, у Карній Кодекс, зокрема? Чи це так і залишиться на рівні висловлювання, а СБУ просто почнуть залучати по факту?

Насправді, все це вже було і за часів Кучми, і Ющенка, і навіть Януковича. Вже займалося СБУ економічними злочинами, серед яких була і корупція. Про державну зраду тоді, зрозуміло, нічого не казали, але аргументували тим, що СБУ має найбільш кваліфікований апарат і найкращі технічні можливості, щоб розкрити всі корупційні оборудки.

Але з часом обов’язково виявлялися дві неприємні речі.

По-перше, оскільки очільника СБУ фактично призначає президент України, то координацією антикорупційної боротьби чомусь починав займатися офіс президента, а всі підозрювані у корупції чомусь виявлялися політичними опонентами президента і глави його офісу. А також тими з оточення президента, у чиїй лояльності виникли сумніви. Відданих друзів президента, щодо яких у суспільстві як раз і були корупційні підозри, СБУ не чіпала. Знов таки чомусь.

По-друге, як тільки СБУ починала протидіяти економічним злочинам і корупції, у ЗМІ з’являлися викривальні матеріали стосовно того, що саме СБУ «кришує» конкретні корупційні схеми. Тобто, спрацьовував відомий ще з часів «совку» принцип: «Що охороняємо, те й крадемо».

Так що і цього разу нічого не вийде. Окрім чергового розчарування українців у черговій новації влади.

До речі, українську корупцію часто порівнюють з раковою пухлиною, яка розповзається по суспільному організму. То може, є сенс залучити до антикорупційних месників Мінохорони здоров’я на чолі з найкращими онкологами? Або інфекціоністами – хай розроблять вакцину від корупції!

Ще корупція псує інвестиційний клімат в Україні. То чому кліматологи досі не в процесі знищення цього явища?! Вони світове потепління майже зупинили!

Але, головне: чому осторонь залишається ЗСУ? Міністр оборони за рахунок парі вже остаточно зняв з відомстві будь-які підозри у корупційних діях, тому збройні сили треба теж використовувати для оточення і розгрому корупції! Так, наші воїни дещо зайняті у боях з російськими окупантами, але ж якусь частині можна відкликати з фронту? А що, СБУ ж можна відволікати від пошуків шпигунів, диверсантів і колаборантів?

Якщо відкинути сарказм, то корупція під час війни – дійсно є державною зрадою. Але якщо подивитися на результати державних тендерів про будівництво та ремонт під час війни всіляких стадіонів, доріг та іншого, то виникає підозра, що до державної зради у вигляді корупції схильна чи не більшість українських можновладців. І без принципової зміни самої системи формування державної влади не обійтися.

І це я не про залучення до антикорупційної кампанії ЦВК та виборчих комісій на місцях.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Вчора, 19:27
Корупція краде майбутнє в нашої країни
Боротьба з корупцією в Україні. Де найслабше місце
Вчора, 19:20
Прирівняння корупції до державної зради, навіть лише на час воєнного стану, може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України
Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради
Вчора, 15:22
Китай не зумів подолати корупцію, навіть попри розстріли корупціонерів
Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають
Вчора, 12:29
Валерій Шайтанов отримав 12 років в'язниці
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
14 серпня, 13:17
Андрій Майснер запевняє: перевірки Рахункової не є способом дубасити чиновників. Навпаки – у такий спосіб Україну зміцнює довіру міжнародних партнерів
Керівник Рахункової палати: Конгрес США з нетерпінням очікує на результати двох аудитів Інтерв’ю
8 серпня, 15:33
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
Зеленський: «Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН»
Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
4 серпня, 19:39
Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського
Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського
3 серпня, 11:21

Олександр Кочетков

СБУ проти корупції. Хто переможе у цьому двобої?
СБУ проти корупції. Хто переможе у цьому двобої?
Ліквідація Пригожина означає, що Путін слабшає
Ліквідація Пригожина означає, що Путін слабшає
Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному
Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному
Про заміну воєнкомів
Про заміну воєнкомів
За яку Україну воюємо?
За яку Україну воюємо?
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
11K
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
9026
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
9011
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
8617
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту