Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ

Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну до американських виборів, росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі. «Главком» зібрав у добірку новини 4 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Атака на «Олєнєгорський горняк»

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

Надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакував ворожий корабель, де перебувало близько 100 осіб екіпажу.

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Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

Путін затягуватиме війну як мінімум до американських виборів – CNN

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну як мінімум до осені 2024 року. Він розраховує, що поразка Джо Байдена на президентських виборах у США вплине на позицію Вашингтона щодо України.

Так, один американський політик заявив на умовах анонімності, що у них немає сумнівів у тому, що Путін намагається протриматися до виборів 2024 року. Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що це очевидний факт як для США, так і для України та Європи.

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Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі

Через російські атаки по Одеському порту серйозних пошкоджень зазнали іноземні кораблі. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Братчук, наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено, а також є руйнація іноземних кораблів.

Він зазначив, що це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи «зернової угоди». Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування в Ізмаїлі.

Малюк розказав, як СБУ «дерусифікує» бізнес

Протягом 2022-2023 років за матеріалами Служби безпеки в Україні було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки тощо.

Окрім того, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

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Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів

Уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Як зазначається, йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії й Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори та підписати угоду.