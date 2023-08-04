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Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
фото з відкритих джерел

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ

Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну до американських виборів, росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі. «Главком» зібрав у добірку новини 4 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Атака на «Олєнєгорський горняк»

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

Надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакував ворожий корабель, де перебувало близько 100 осіб екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

Путін затягуватиме війну як мінімум до американських виборів – CNN

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну як мінімум до осені 2024 року. Він розраховує, що поразка Джо Байдена на президентських виборах у США вплине на позицію Вашингтона щодо України.

Так, один американський політик заявив на умовах анонімності, що у них немає сумнівів у тому, що Путін намагається протриматися до виборів 2024 року. Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що це очевидний факт як для США, так і для України та Європи.

Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі

Через російські атаки по Одеському порту серйозних пошкоджень зазнали іноземні кораблі. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Братчук, наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено, а також є руйнація іноземних кораблів.

Він зазначив, що це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи «зернової угоди». Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування в Ізмаїлі.

Малюк розказав, як СБУ «дерусифікує» бізнес

Протягом 2022-2023 років за матеріалами Служби безпеки в Україні було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки тощо.

Окрім того, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів

Уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Як зазначається, йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії й Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори та підписати угоду.

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Теги: путін СБУ корабель війна росіяни

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