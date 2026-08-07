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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Навіщо Трамп грає з Іраном і цінами на нафту

glavcom.ua
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Дії Трампа – це унікальна вербальна та невербальна еквілібристика, аналогів якої немає в сучасній світовій історії
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Зрозуміти Трампа

У мережі часто можна почути «жарти» на адресу Трампа: мовляв, від початку війни на Близькому Сході він «39 разів» заявляв про «мир з Іраном» і «49 разів» – про «знищення Ірану».

Насправді дії Трампа – це унікальна вербальна та невербальна еквілібристика, аналогів якої немає в сучасній світовій історії.

Основна мета – утримувати такими суперечливими заявами котирування нафти в діапазоні 80–100 доларів за барель. І це Трампу блискуче вдається: нафта за пів року, тобто, починаючи з березня цього року, подорожчала всього лише на 4% або на 3 доларів за барель.

Хоча екстремуми були значними – нафта в якийсь момент подорожчала навіть до 116 доларів за барель, – але ці екстремуми були нетривалими, і нафта швидко поверталася в коридор 80–100 доларів за барель.

Тобто Трамп переслідує дві мети:

  1. Не маючи можливості провести проти Ірану повномасштабну сухопутну операцію та бачачи безрезультатність ракетних атак, Трамп намагається затягнути протистояння в надії виснажити Іран і спричинити крах тамтешніх політичних еліт.
  2. При цьому Трамп усвідомлює, що ця «велика гра» не повинна призвести до обвалу світових котирувань на нафту.

А тепер уявімо собі, що Трамп ескалює конфлікт і діє за принципом «хлопець сказав – хлопець зробив». Іран продовжує воювати, але нафта «злітає» в космос, тобто до позначки в 150 доларів за барель і більше.

Відразу починається глобальна нафтова криза та нова хвиля енергетичної інфляції (згадаймо нафтову кризу 70-х років минулого століття, спричинену ембарго на постачання нафти з родовищ Близького Сходу). Тоді все це призвело до затяжної світової рецесії.

Тому свої найрадикальніші заяви Трамп робить або напередодні вихідних, або безпосередньо у вихідні дні – поки ринки «сплять». А найпримирительніші заяви озвучує або напередодні відкриття світових ринків, або на цінових екстремумах для охолодження світових котирувань на нафту.

Тут слід зазначити, що середня ціна на нафту в розмірі 80 доларів за барель – максимально комфортна для техаського нафтового лобі.

До 2022 року я аналізував дані опитування представників американських нафтовидобувних компаній, і там фігурувала консенсусна ціна на нафту в розмірі 80–85 доларів за барель як найбільш сприятлива для нових інвестицій в американський паливно-енергетичний комплекс.

Загалом, з однією частиною плану, тобто з утриманням нафтових котирувань у діапазоні 80–100 доларів за барель, Трамп справляється блискуче.

А ось щодо виснаження Ірану – тут питання дискусійне. Тегеран, наприклад, вважає, що саме він виснажує США, зокрема американські запаси ракет і засобів ППО.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Іран нафта Дональд Трамп

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Олексій Кущ

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