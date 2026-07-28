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Буданов повідомив, про що домовилися Зеленський та Трамп під час зустрічі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Буданов повідомив, про що домовилися Зеленський та Трамп під час зустрічі
У Вашингтоні Зеленський провів зустріч із президентом США
фото: Офіс президента

Кирило Буданов: Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«У складі української делегації під головуванням президента Володимира Зеленського взяв участь у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та американськими колегами в Білому домі. Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», – наголосив Буданов.

Буданов наголосив, що делегації «домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях».

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч плідною.

Також Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. «Ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – сказав український президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

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Теги: Кирило Буданов Володимир Зеленський Дональд Трамп США

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