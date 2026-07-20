У Підмосков'ї спалахнула нафтобаза (відео)
Дрони масовано атакували Росію
У Подольську під Москвою дрони уразили низку об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
За попередніми даними, у Подольську було атаковано дві бази Wildberries та нафтобазу.
Моніторингові пабліки зауважують, що на об'єктах виникли пожежі.
Зокрема, зазначається, що під удар потрапив індустріальний парк «Південна Брама» у Домодєдово.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву та Московську область. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів.
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