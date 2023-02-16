«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом

На честь свята в усіх населених пунктах підіймали прапор України на будинках і спорудах

Рік тому 16 лютого відзначали День єднання

Користувачі соцмереж нині згадують про минулорічне свято: 16 лютого Україна відзначала День єднання. Так, деякі громадські діячі та політики дорікнули президенту за вигадане свято.

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Минулоріч Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 16 лютого Дня єднання на тлі повідомлень про військовий наступ РФ на Україну, щоби згуртувати український народ. Головна мета цього дня – показати єдність українців.

Відповідно до указу, у цей день слід було підняти державний прапор на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а о 10:00 виконати гімн України.

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Цікаво, що у самому указі було зазначено, що свято оголошено тільки на 2022 рік, проте його продовжують відзначати і нині.

Мережа другий рік поспіль обурюється святу, мовляв, є День соборності та й минулого року варто було готуватися до вторгнення, а не проводити урочистості.

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Користувачі звинувачують владу у нав'язуванні Дня єднання й обурюються його обов'язковості у школах.

Пригадали й те, як святом намагалися заспокоїти стурбованих повномасштабною війною українців, а також як ще тоді зародився телемарафон.

Проте інша частина українців вклала у свято винятково позитивний сенс і навіть продовжує його святкувати цьогоріч, адже День єднання вкотре підкреслює нашу згуртованість та нескореність.

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«Це дуже особливе відео… Минулоріч ми святкували День Єднання вперше, крокували проспектом Сєвєродонецька та іншими луганськими містами, і здається, що закарбовували у пам’яті кожну деталь… До широкомасштабного вторгнення лишався тиждень… Це вже наша дев‘ята напружена зима. Без рідних міст та селищ, людей, яких ми втратили…

Ми плануємо короткочасно, десятки разів змінюємо житло, під нашим (чужим) ліжком тривожна валіза, ми цілодобово захищаємося. Ми напоготові. Війна нас виховала. Це страшно, що ми з холодним спокоєм сприймаємо новини про загострення і черговий наступ росіян. І це теж виховання війни.

Такої сили, яку зараз демонструють українці, світ ще не бачив…як і дух єдності українців, з яким ми щоранку прокидаємося.

Сьогодні по усій країні майорять жовто-блакитні прапори, а мільйони українців одночасно співають Гімн нашої держави! Щоб увесь світ побачив: ми прагнемо миру! І він обов’язково буде на наших умовах. Ми гідно витримаємо всі випробування, ми громадяни, які боротимуться до останнього - до Переможного фіналу! ... Нас не злякати! Ми єдині! Слава Україні!» – підписав зворушливе відео з Сєвєродонецька глава Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

Напередодні Зеленський записав відеозвернення щодо вторгнення до українців на тлі ескалації на кордоні з Росією й закликав усіх 16 лютого о 10 ранку виконати гімн України, а також розповів, що робити українцями у День єднання.

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У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

До слова, митрополит Епіфаній звернувся до українців у День єднання.

Минулоріч у цей день столиця засяяла жовто-блакитними кольорами – День єднання в Києві: промовисті фото.

Також у Києві пройшли акції на честь святкування Дня єднання (фото).

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До свята доєдналися тисячі українців у різних куточках країни. Різноманітні урочистості відбулися у різних містах нашої країни – зворушливо та гучно: Україна вперше святкує День єднання (фото, відео).

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