Перемовини з РФ можуть відбутися в Єрусалимі

Прем'єр Ізраїлю намагається знайти переговорний шлях з Росією – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Ізраїлю намагається знайти переговорний шлях з Росією. Президент припустив, що розмова може відбутись в Єрусалимі. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.

Президент зауважив, що у парламенті Ізраїлю говорив від імені всіх українців, говорив з ізраїльським народом, який, президент впевнений, розуміє нас – як вільні люди – вільних людей.

«Я виступив у Кнесеті перед всіма депутатами і урядовцями. Але передусім я говорив від вашого імені, від імені всіх українців, говорив з народом Ізраїлю, який, я впевнений, розуміє нас. Як вільні люди – вільних людей. Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми це розуміємо. Премʼєр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні. За кожне зусилля. Щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир», – заявив Зеленський.

Також він покепкував із російських пропагандистів, які навряд чи зможуть пояснити, чому президент країни, яку рашисти звинувачують у «нацизмі», вперше в історії через відеозвʼязок виступав перед народом Ізраїлю.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео).

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Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.

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Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.