Іран застосує ще більше боєголовок та потужнішу зброю проти Ізраїлю – WSJ

Найближчим часом Іран планує завдати удар по території Ізраїлю

Іран посилив агресивну риторику, зокрема через дипломатичні канали з іншими арабськими країнами, заявляючи про підготовку нового масштабного удару по Ізраїлю із застосуванням боєголовок потужніших, ніж раніше. Про це повідомляє The Wall Street Journal у ніч на неділю, посилаючись на іранські та єгипетські офіційні джерела.

«На тлі застережень США уникати нападів на Ізраїль, Іран надсилає сміливий дипломатичний сигнал: планує широкий удар із використанням ще потужніших боєголовок та інших видів зброї», – зазначається у повідомленні.

При цьому наводяться слова єгипетського чиновника, який повідомив, що Іран приватно попередив про «масштабну та комплексну» відповідь.

Також газета цитує представника іранської влади, який наголосив, що через втрати серед іранських військових, ізраїльтяни «повинні відповісти». Він додав, що Іран може використати територію Іраку для операції та, ймовірно, завдасть удару по військових об’єктах Ізраїлю, «але набагато жорсткішого, ніж минулого разу».

Поки що залишається невідомим, чи є іранські погрози справжніми, чи це лише жорстка риторика. Іранський режим повідомив арабським дипломатам, що цього разу може залучити регулярну армію, хоча це не означає безпосереднього розгортання військ. Це вказує на можливе залучення не лише Корпусу стражів ісламської революції, як зазвичай, але і регулярних збройних сил.

Тим часом Ізраїль готовий до рішучої відповіді на можливий удар Ірану. Реакція ізраїльської сторони залежатиме від масштабу, характеру та ефективності атаки з боку Тегерана.

Раніше верховний лідер Ірану підтвердив намір вдарити по Ізраїлю та пригрозив США, щоб вони ніяким чином не реагували на такі дії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Іран про наслідки повторного нападу на Ізраїль. У разі нового нападу Америка не зможе стримати дії ізраїльтян.

До слова, Міністерство оборони США оголосило про розгортання в регіоні Близького Сходу додаткових есмінців, бойової авіації та кількох стратегічних бомбардувальників В-52. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтвердили готовність продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану. З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.