Президент призначив нового посла України у Польщі

З 30 липня 2021 року до жовтня 2024 року Боднар працював надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині

Посада посла України в Польщі була вакантною з червня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення посла України у Турецькій Республіці Василя Боднара та призначення його послом до Республіки Польща. Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента.

«Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці», – йдеться в указі Зеленського. Дипломат працював на цій посаді з 30 липня 2021 року.

«Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща», – йдеться в указі президента.

Що відомо про Василя Боднара

Народився 20 вересня 1976 року на Тернопільщині. Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету. У 1999 р. пройшов навчальний курс з питань європейської інтеграції у Нідерландському інституті міжнародних відносин «Клінгендаль».

Володіє англійською, польською мовами.

Трудова діяльність:

1998–2000 – Аташе, третій секретар відділу Балканських країн МЗС України;

2000–2004 – Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації;

2004–2006 – в.о. Начальника відділу Туреччини та Південного Кавказу МЗС України;

2006–2010 – Перший секретар, радник Посольства України в Республіці Польща;

2010–2012 – Заступник директора Третього територіального департаменту МЗС України;

2013–2015 – Радник-посланник Посольства України в Турецькій Республіці;

2015–2017 – Генеральний консул України в Стамбулі, Представник України при Організації Чорноморського економічного співробітництва;

Листопад 2017 – Заступник Міністра закордонних справ України;

З 30 липня 2021 року до жовтня 2024 року – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині.

Нагадаємо, у червні президент звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі та призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

Також Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.

До того ж, указом №369/2024 президент призначив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича на посаду постпреда при Організації із заборони хімічної зброї.