Естонія збудує шість сотень бункерів у прикордонних з Росією територіях

Оборонна лінія також включатиме протитанкові загородження та огорожа з колючого дроту

Естонія наступного року почне будувати лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, країна має на меті побудувати 600 бункерів в прикордонних районах з Російською Федерацією, пише Err.

За словами голови відділу інфраструктури державного центру оборонних інвестицій країни Каді-Кай Колло, спочатку буде проведено випробування бункерів. За їх результатами буде вибрано один тип бункерів, після чого оголосять тендер на зведення бункерів для всієї лінії оборони.

Посадовиця зазначила, що при визначенні вимог до захисної споруди врахували досвід війни РФ проти України. Зокрема, бункер має вміщати до десяти бійців зі спорядженням та мати місце для продовольства. Як основний матеріал був обраний бетон.

Зазначається, що головною метою бункерів є забезпечення виживання людей, тому надані варіанти будуть випробовувати за допомогою обстрілу 155-міліметровими снарядами.

Окрім бункерів оборонна лінія включатиме протитанкові загородження та огорожа з колючого дроту.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви. У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

До слова, естонським силам оборони критично бракує боєприпасів на загальну суму €1,6 млрд. Причому, як повідомляє Err, міністр оборони Естонії отримав відповідне прохання від очільника естонських Сил оборони Мартіна Херема ще у червні 2023 року. Але тоді на потрібне озброєння грошей у 2023 році не знайшлося.