За фото Навального – до в'язниці. Мурманський суд визнав портрет політика пропагандою екстремізму

«Публічна демонстрація фотозображення Навального є пропагандою атрибутики і символом екстремістської організації», – йдеться в ухвалі суду

Декілька днів тому екстремізмом визнали і прізвище покійного опозиціонера

У Росії світлину покійного політика Олексія Навального визнали символом екстремістської організації. Про це пише «Новая газета», посилаючись на рішення Жовтневого суду міста Мурманськ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Публічна демонстрація фотозображення Навального є пропагандою атрибутики і символом екстремістської організації», – йдеться в ухвалі суду в адміністративній справі місцевої жительки Марини-Вікторії Нагорних.

Повідомляється, що жінка нібито розмістила фото Навального в заростях дерев біля житлового будинку. Цей вчинок був визнаний судом «публічною демонстрацією символіки екстремістської організації». В якості покарання суддя Роман Гирич відправив росіянку в ізолятор тимчасового тримання на сім діб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, новий вирок жінка отримала одразу, щойно вийшла на свободу після короткотермінового ув'язнення за аналогічною статею. До цього громадянка РФ отримала термін за публічну демонстрацію прізвища «Навальний» на плакаті.

«Прізвище «Навальний» міститься в найменуванні руху «Штаби Навального», який визнаний судом екстремістським, а його діяльність заборонена», – йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що в матеріали суду окремо внесли факт, що на фото Навального, яке дівчина нібито прикріпила до дерева, було написано «бессмертен».

Нагадаємо, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.