У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ

ЗМІ: Путін багато консультувався з шаманами перед початком вторгнення в Україну, і всі вони нібито запевняли його у перемозі

Візити російського диктатора Володимира Путіна на початку вересня до Туви, а потім до Монголії мали окрім офіційної також і приховану мету – спілкування з шаманами. Це стверджує російський журналіст Михайло Зигарь для німецького журналу Der Spiegel.

Автор посилається на джерела, нібито наближені до Кремля. Ті, мовляв, подейкують, що головною метою обох поїздок Путіна стали саме шамани. Це вже третій його візит до Монголії за останнє десятиліття, не кажучи за Туву.

«Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений», – йдеться у матеріалі. Втім, автор визнає, що не має підтвердження цієї версії.

У статті зазначається, що Володимир Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики, поєднуючи інтерес до православної містики з язичницькими традиціями. Він багато часу проводить з так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі.

Водночас під час спільних з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу до Туви (звідки останній родом) обидва нібито брали участь у шаманських ритуалах.

Шамани, йдеться у статті, пообіцяли Путіну успішну війну. При цьому автор посилається на політолога із суперечливою репутацією Валерія Солов’я, який у 2022 році стверджував, що нападу Росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла і передбачали успіх військової операції.

«Джерело, близьке до Кремля», також каже, що Путін багато консультувався з різними містиками перед початком вторгнення в Україну, і всі вони запевняли його у воєнній перемозі.

Автор статті – Михаїл Зигарь, російський журналіст і письменник. Працював у виданнях «Коммерсант» Newsweek, був головним редактором-засновником незалежної телекомпанії «Дождь», автор кількох книжок. Наразі живе в Берліні. У вересні 2023 року видавництво Aufbau-Verlag опублікувало його книгу «Війна і спокута: тривала боротьба України проти російського гніту».

Нагадаємо, на тлі провальної «спецоперації» в Україні російська влада все частіше звертається до послуг екстрасенсів, астрологів і шаманів. Раніше вже повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать.