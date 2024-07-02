Демократи на роздоріжжі: чи залишиться Байден у виборчих перегонах?

Наразі Байден відкидає можливість виходу з перегонів

Після президентських дебатів у США емоції трохи вщухли, але невизначеність щодо виборів нікуди не поділась. Питання, яке в останні кілька днів лунало дуже часто – гучно і пошепки: чи залишиться у цих перегонах Джо Байден?

Що важливо розуміти: на цьому етапі партія може змінити кандидата лише у тому випадку, якщо він сам відкличе свою кандидатуру. У такому разі на партійному зʼїзді (а у демократів він запланований 19-22 серпня) шляхом «відкритого» голосування можуть обрати іншого номінанта. Чи номінантку.

У публічному просторі зʼявились прямі заклики до Байдена знятися з виборів «заради блага нації». The New York Times і Atlanta Journal-Constitution опублікували редакційні колонки з майже однаковим повідомленням: «найкраща послуга, яку Байден може зробити країні, це вийти з перегонів».

Я вже мовчу про інші публікації у ЗМІ, що на умовах анонімності цитують схвильованих членів демократичної партії, колишніх посадовців та донорів. Втім, публічно впливові демократи виключають можливість іншої кандидатури і висловлюють президентові свою цілковиту підтримку.

Ненсі Пелосі заявила, що президента варто судити за його досягненнями, а не за одними дебатами. Губернатор Каліфорнії Гевін Нюсом, до якого дехто приглядається як до можливого кандидата, розкритикував своїх колег: «що за партія відвертається від свого лідера після одного виступу?».

Лідери демократів у Конгресі – Гакім Джеффріс та Чак Шумер також публічно запевнили президента у тому, що вони на його боці. Інші говорять про невідворотний безлад у партії, якщо на такій пізній стадії шукати нового кандидата.

Підтримку Джо Байдену висловили і його родичі. Цими вихідними президент мав з ними зустріч – нічого екстраординарного, сімейне зібрання планували ще задовго до дебатів. Але протягом нього – очікувано – також підняли тему, яку зараз обговорює вся країна.

За повідомленнями у пресі, родичі президента, зокрема перша леді Джилл та син Гантер, заохотили президента залишатися у перегонах. Ті, хто добре знають Джо Байдена, кажуть, що думка найближчих рідних має для нього велике значення – особливо думка дружини.

Але що ще має значення для штабу Байдена – заміри настроїв суспільства. Свіжі опитування від CBS та Axios вказують, що після дебатів кількість демократів, які вважають, що Байдену не варто балотуватися, збільшилась. Зараз так вважає 46% опитаних, у лютому їх було 36%.

Та при цьому, якщо вибір залишиться між Байденом і Трампом, американці у цілому збираються голосувати так само, як і до дебатів. На цю мить тут суттєвих змін не відбулось. В одних опитуваннях лідирує Байден, в інших – Трамп, майже в усіх дослідженнях відрив між ними 1-3%, у той чи інший бік.

Наразі президент (принаймні публічно) відкидає можливість виходу з перегонів. Наступного дня після дебатів він енергійно проголошував зі сцени свого мітингу: «Я дебатую не так добре, як колись. Але я знаю, як виконати цю роботу. І я знаю: коли тебе збивають з ніг – ти підіймаєшся!».

Але за останні чотири-пʼять років ми бачили стільки безпрецедентних або «вперше-за-скількись-років» подій у політиці США, що я нічому не здивуюсь. У ці дні багато згадую про перші телевізійні дебати 1960 року, між Ніксоном і Кеннеді. Якщо матимете час, почитайте про них. Цікаво.