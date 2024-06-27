Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину (відео)
Володимир Зеленський: «Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави»
Сьогодні, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину. Про це глава держави особисто повідомив у соцмережах.
«Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України», – написав Зеленський.
🇺🇦Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину. pic.twitter.com/Ye6dbpRtCl— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 27, 2024
Нагадаємо, влада Львова ухвалила рішення перепоховати з Марсового поля останки військових радянської армії. На цьому місці облаштували Меморіальний комплекс Героїв України, в пам’ять про українських військових, які віддали своє життя за Незалежність України.
Раніше у Львові демонтували радянську зірку ордена «Вітчизняної війни» з військового меморіалу «Марсове поле».
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