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Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину (відео)
Глава держави вшанував пам'ять загиблих героїв
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави»

Сьогодні, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину. Про це глава держави особисто повідомив у соцмережах.

«Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України», – написав Зеленський.

Нагадаємо, влада Львова ухвалила рішення перепоховати з Марсового поля останки військових радянської армії. На цьому місці облаштували Меморіальний комплекс Героїв України, в пам’ять про українських військових, які віддали своє життя за Незалежність України.

Раніше у Львові демонтували радянську зірку ордена «Вітчизняної війни» з військового меморіалу «Марсове поле».

Теги: Львів незалежність Володимир Зеленський президент влада

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