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Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
Президент України подякував Замбії за приєднання до комюніке й підтримку зусиль для досягнення миру
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах

Республіка Замбія стала підписанткою комюніке Глобального саміту миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру», – наголосив президент.

Зеленський відзначив зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці.

«Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей», – написав він.

Крім того, президент закликав всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації формули миру.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Раніше Зеленський подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: Володимир Зеленський саміт президент Африка

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