До Одеси прибула посол США Брінк (відео)

Дипломатка зустрілася з генералом Сергієм Дейнеко та адміралом Олегом Костуром

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Одеси. Про це повідомило посольство США в Україні в Telegram.

«Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря – міста, у якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців», – прокоментувала Брінк.

Посол розповіла, що її першою зупинкою була зустріч із генералом Сергієм Дейнеко та адміралом Олегом Костуром з Одеського регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Бріджит Брінк зустрілася з генералом Сергієм Дейнеко та адміралом Олегом Костуром фото: посольство США в Україні

«Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, щоб нагодувати світ та підтримати економіку України», – додала дипломатка.

До Одеси прибула посол США в Україні Бріджит Брінк. pic.twitter.com/1lMDdho1zc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

Нагадаємо, що 10 червня до України прибула міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.