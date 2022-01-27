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    Думки вголос

    Чи наважиться влада здати національні інтереси України?

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    •  glavcom.ua
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    Зеленський має довести, що безпека України понад усе - Чи наважиться влада здати національні інтереси України?
    Зеленський має довести, що безпека України понад усе
    фото: president.gov.ua

    За Порошенка Мінські домовленості фіксували Росію як учасника, а не посередника конфлікту

    Речники «слуг» і тих, хто проситься до них в уряд, заспівали вже підзабутої було пісеньки.

    Схоже, нею будуть відволікати увагу, якщо Зеленський і його кротики таки наважаться здати національні інтереси України.

    Це пісня – про Мінські домовленості і штучно припасовані до них елементи, яких там нема: чи то «формулу Штайнмаєра», чи «переговори з бойовиками», чи «вибори чимшвидше», чи будь-які інші російські забаганки.

    Росія завжди тлумачить будь-які угоди на свою користь.

    Доведено всією українською історією.

    І найгірше, що тут можна зробити – почати їм підігрувати, прийняти їхню інтерпретацію і читати угоди так, як їх читають росіяни.

    За Порошенка Мінські домовленості фіксували Росію як учасника, а не посередника конфлікту; Україна, Німеччина і Франція нав'язували Росії принцип «спершу безпека», що унеможливлювало припасування забаганок; і Росія вже торгувалася за формат міжнародної миротворчої місії, яка мала зайти на окуповані території, і зокрема взяти під контроль державний кордон.

    Все це було відкинуто Зеленським і компанією уже в 2019 році. Вони вважали, що їм краще почати читати Мінські домовленості слідом за росіянами на російський лад.

    Але миру це не принесло. І не могло принести. Бо мета росіян – вся Україна. І єдиний спосіб збити їх з цієї мети – нав'язувати своє прочитання і ситуації, і будь-яких домовленостей, координуючи це з союзниками.

    А паралельно зміцнювати армію і відроджувати економіку.

    Однак це треба вміти.

    Порошенко вміє, і йому це вдавалось.

    Зеленський і компанія не вміють – але наважились взяти на себе відповідальність.

    Ця ноша стає для них все більш непосильною. Але винуватити в цьому вони мають не «Мінські домовленості» чи будь-що інше, а самих себе.

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    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Мінські угоди окуповані території влада
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    Чи наважиться влада здати національні інтереси України?