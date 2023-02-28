Захід вирішив «зварити на повільному вогні» Росію

У рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості «перемоги»

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у нещодавноьому інтерв‘ю Financial Times знову підтвердив підхід, який застосовують союзники у допомозі Україні. Він сказав про необхідність бути «дуже свідомими стосовно управління ескалацією», зважаючи на наявність у агресора ядерної зброї.

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Тобто, вкотре підтверджено принцип «варення жаби»: у рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості «перемоги» – аж до моменту, коли настане розвал. А тоді ядерний сценарій стане нездійсненним у прямому сенсі цього слова: застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей, у яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніший з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування зброї масового знищення, навіть якщо він встигне надійти.

Відповідно, і важкі танки, і літаки, і багато іншого Україна таки отримає – «у відповідний момент», як люблять казати представники західних політичних кіл. А от коли цей момент настане – залежить від наполегливості України. І не лише в переговорах, але й у забезпеченні ЗСУ всім необхідним власними силами.

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Тож, коли повернення виплат військовим, належить максимально спрямовувати наявні бюджетні кошти також на купівлю боєприпасів і спорядження, яке необхідне військовим на полі бою. Саме реалізація цього пріоритету прискорить і надання технологічної допомоги з боку союзників: бо жаба в казані вже доходить, час підвищувати температуру.

Золотовалютні резерви РФ станом на 17 лютого 2023 скоротилися за тиждень на $6,9 мільярда Volkswagen заборонив своїм китайським заводам постачати машини до росії. Авіаперевезення між росією та Китаєм можуть зменшитися у 2023 році на 60-70% порівняно з 2019 роком. Євросоюз зобов'язав підсанкційних росіян повідомити про свої активи для їхнього блокування. З початку 2023 року по всій росії стартувало майже вдвічі менше нових проектів будівництва житла, ніж у попередні періоди.

Нема чого інвестувати.

І далі ж буде!