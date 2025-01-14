Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід

Слідство вийшло на жінку, яка й гадки не мала, що отримала групу інвалідності минулого року

На початку цього року у гучній справі за підозрою у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи відбулася нова серія обшуків. Як стало відомо «Главкому» з судового реєстру, правоохоронці взялися перевіряти потенційних осіб, котрі могли сприяти підозрюваній в отриманні можливої неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності.

Зокрема, під час дослідження журналу протоколу засідань МСЕК Хмельниччини слідство натрапило на жінку, якій 19 вересня 2024 року було оформлено другу групу інвалідності. Під час допиту вона як свідок заявила, що не зверталася до МСЕК за оформленням групи інвалідності. Також їй не відомо, чи є в неї діагнози, які могли бути причиною присвоєння такої групи.

3 січня 2025 року до помешкання цієї жінки прийшли правоохоронці. Їх цікавили журнали, блокноти, інші речі, що можуть містити відповідні записи щодо фактів встановлення групи інвалідності за винагороду. У підсумку слідчі вилучили два мобільні телефони марки iPhone 15 Pro, які належать жінці з фейковою інвалідністю та її чоловіку.

У суді прокурор пояснив, що два телефони відправлять на судову комп’ютерно-технічну експертизу та експертизу електронних комунікацій для копіювання інформації. Слідство шукатиме в месенджерах переписку з Тетяною Крупою або іншими особами стосовно питання оформлення групи інвалідності та надання неправомірної вигоди.

Водночас Вищий антикорупційний суд арештував лише телефон жінки, оскільки її чоловік надав доступ до свого iPhone 15 Pro під час обшуку і пристрій не містив інформації, що стосується обставин кримінального провадження.

Крім цього, Феміда арештувала мобільний телефон iPhone 15 Pro лікаря-невропатолога з Теофіполя Хмельницької області. Правоохоронці виявили листування вказаного медика з Тетяною Крупою. Іще у телефоні лікаря-невропатолога зафіксовано низку медичної документації інших осіб, які направлялися на МСЕК. Відповідно, слідство припускає: це може свідчити про можливе одержання, передачу коштів або посередництво в їх передачі за встановлення, оформлення інвалідності, продовженні терміну інвалідності та з інших питань, пов’язаних з інвалідністю в інтересах певних осіб.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 280 млн грн застави.