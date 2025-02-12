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Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають
За версією слідства, під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки
скріншот із відеотрансляції

За оцінкою слідства, в австрійських банках сім’я підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини тримала $ 1 млн

Слідство у справі голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи визнало, що за майже чотири місяці розслідування, не вдалося заарештувати банківські рахунки членів сім’ї підозрюваної, відкриті в іноземних банках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання.

Як стверджував прокурор у суді, під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки. Наприклад, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не вказала при виїзді з України, що перевозить $600 тис. готівки. Вже перетнувши польський кордон, повідомила тамтешнім митникам, що має при собі відповідну суму коштів. Далі вказані кошти голова МСЕК поклала на рахунок в одному з банків Польщі.

«Слідство не встигло арештувати кошти Крупи у польському банку, оскільки їх було виведено у швейцарський банк. Про це ми дізналися від фінансової розвідки у листопаді 2024 року. 22 листопада звернулися до федеральної юстиції Швейцарії із запитом заблокувати цей рахунок… Разом з тим, 7 грудня отримали відповідь про неможливість заморозити рахунок у зв’язку з тим, що такого рахунку не існує. Тобто кошти вивели після набуття Крупою статусу підозрюваної», – пояснив прокурор.

Крім того, за даними слідства, інші родичі Крупи також вивели кошти з іноземних банків. Зокрема, чоловік Володимир Крупа тримав у польському банку $1,2 млн, син і невістка Крупи, а також чоловік зберігали в австрійських банках понад $ 1 млн.

«На жаль, сторона обвинувачення перебуває у ролі наздоганяючого, намагаємося віднайти ці кошти і накласти арешти», – заявив прокурор.

Натомість адвокат Тарас Пошиванюк заперечив прокурору, мовляв, щоб закрити банківський рахунок, потрібна фізична присутність власника рахунка. Проте у період, який згадує прокурор, Крупа перебувала під вартою, зауважив захисник.

«Ми намагалися комунікувати через юристів швейцарського банку, але нам не дозволили», – сказав Пошиванюк. І додав: гроші з польського до швейцарського банку нібито було переведено ще влітку 2024 року.

Наразі досудове розслідування у справі про незаконне збагачення голови МСЕК Хмельниччини продовжено до 5 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що, починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

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Теги: банк війна Офіс Генерального прокурора гроші кордон Вищий антикорупційний суд МСЕК

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