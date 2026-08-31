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Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
Рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла поки не ухвалене
фото з відкритих джерел

Це вже не перша спроба припинити повноваження нардепів

Верховна Рада зареєструвала дві постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів. Документи стосуються Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Відповідні постанови №15577 та №15578 зареєстрували 31 серпня, пише «Главком».

Їхнім ініціатором зазначений народний депутат Сергій Кальченко. Наразі документи перебувають на опрацюванні в комітеті Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Це вже не перша спроба припинити повноваження Жупанина та Шипайла. 19 серпня Верховна Рада розглядала постанови про дострокове припинення їхніх повноважень, однак необхідних 226 голосів тоді не набралося. За припинення повноважень Жупанина проголосував 211 депутат, Шипайла – 218.

Що відомо про Жупанина

Андрій Жупанин – народний депутат від «Слуги народу», обраний до Верховної Ради у 2019 році під №110 партійного списку. За освітою він юрист. До обрання працював юристом у компанії «Ді Ел Ей Пайпер Україна».

У парламенті Жупанин був заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг і очолював підкомітет з питань газової та газотранспортної галузі. Він активно займався питаннями енергетики та публічно коментував ситуацію на ринку газу й електроенергії.

18 серпня Жупанин повідомив, що написав заяву про складання мандата. Він пояснив своє рішення бажанням перейти до практичної роботи в енергетичному секторі та допомогти Україні підготуватися до складної зими.

Що відомо про Шипайла

Остап Шипайло – також депутат від «Слуги народу», обраний у 2019 році під №120 партійного списку. Він входить до Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

До обрання в парламент Шипайло працював директором ТОВ «Карпатбуд Девелопмент» та дочірнього підприємства «Львівська енергетична», а також обіймав керівні посади в інших компаніях. За освітою він юрист.

18 серпня Шипайло також написав заяву про складання депутатських повноважень. У фракції «Слуга народу» підтвердили, що обидва депутати подали заяви. Тобто рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла поки не ухвалене. Нові постанови мають пройти розгляд у парламентському комітеті, після чого їх можуть винести на голосування Верховної Ради.

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Теги: Верховна Рада політика Україна

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