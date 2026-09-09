Українці мають зброю проти поганих мерів. Умань показала, як нею користуватися

Умань зробила те, чого в Україні ще не робив ніхто: громада відкликала мера

Сенсація, яку ми ще не оцінили.

Вам набрид ваш мер? Його можна скинути. Навіть під час війни.

Умань стала першим містом в історії незалежної України, де міського голову відкликали за народною ініціативою.

Це справді перший випадок, коли обраного міського голову відправляє у відставку громада. І це не просто «скинули мера», це перша практична реалізація механізму відкликання міського голови саме через ініціативу виборців.

У випадку міської голови Ірини Плетньової процедура була такою:

26 липня виборці Умані провели збори й створили ініціативну групу. Зібрали 6710 підписів. Тервиборчком після перевірки визнала дійсними 6421 підпис; необхідний поріг становив 6074 голоси, бо саме стільки Плетньова отримала на виборах 2020 року. Після цього питання передали партії «За майбутнє», від якої Плетньову було обрано; 8 вересня з'їзд партії підтримав відкликання своєї представниці, бо не захотів іти проти громади.

Тобто народна ініціатива запустила процедуру, а остаточне рішення відповідно до закону ухвалив вищий керівний орган партії, від якої мер був обраний.

Чому це суперпрецедент? Бо механізм відкликання за народною ініціативою існує в українському законодавстві давно, і спроби його застосувати до мерів були й раніше. Але уманьці першими дійшли на результативного фіналу.

Було б дивно, якби повалена меркиня змирилася з цим.

Обіцяє судитися.