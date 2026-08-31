Кабмін призначив нового заступника глави МВС

Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах

На посаду заступника міністра він прийшов із керівної посади в центральному апараті Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Олексія Григоровича заступником міністра внутрішніх справ України. Рішення уряд ухвалив 31 серпня. Проц е повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

До нового призначення Григорович очолював Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. У декларації за 2025 рік, поданій до НАЗК у березні 2026 року, він зазначений як начальник цього підрозділу.

скриншот розпорядження Кабінету міністрів України

Департамент займається інформаційними системами поліції, цифровими сервісами та аналітикою. Його працівники також відповідають за розвиток електронного документообігу, захист інформаційних систем та впровадження нових цифрових інструментів у роботі правоохоронців.

Серед проєктів, у яких брав участь підрозділ, – система AntiFraud для боротьби з шахрайством. Її поліція розробляла спільно з кіберполіцією та банківським сектором.

Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах, присвячених сучасним технологіям у роботі правоохоронців, кримінальному аналізу та кібербезпеці.

Григорович має звання полковника поліції. На посаду заступника міністра він прийшов із керівної посади в центральному апараті Нацполіції. Його призначення відбулося після звільнення Леоніда Тимченка з посади заступника міністра внутрішніх справ 26 серпня.