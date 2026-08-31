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Кабмін призначив нового заступника глави МВС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кабмін призначив нового заступника глави МВС
Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах
фото: Кабінет міністрів України

На посаду заступника міністра він прийшов із керівної посади в центральному апараті Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Олексія Григоровича заступником міністра внутрішніх справ України. Рішення уряд ухвалив 31 серпня. Проц е повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

До нового призначення Григорович очолював Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. У декларації за 2025 рік, поданій до НАЗК у березні 2026 року, він зазначений як начальник цього підрозділу.

Кабмін призначив нового заступника глави МВС фото 1
скриншот розпорядження Кабінету міністрів України

Департамент займається інформаційними системами поліції, цифровими сервісами та аналітикою. Його працівники також відповідають за розвиток електронного документообігу, захист інформаційних систем та впровадження нових цифрових інструментів у роботі правоохоронців.

Серед проєктів, у яких брав участь підрозділ, – система AntiFraud для боротьби з шахрайством. Її поліція розробляла спільно з кіберполіцією та банківським сектором.

Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах, присвячених сучасним технологіям у роботі правоохоронців, кримінальному аналізу та кібербезпеці.

Григорович має звання полковника поліції. На посаду заступника міністра він прийшов із керівної посади в центральному апараті Нацполіції. Його призначення відбулося після звільнення Леоніда Тимченка з посади заступника міністра внутрішніх справ 26 серпня.

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Теги: Кабмін МВС кадрові зміни Україна

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