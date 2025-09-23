Головна Скотч Курйоз
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Ексзаступник генпрокурора Вербицький у спортивках і з ланцюгом на шиї згадав «буремні дев'яності» на вечірці в Одесі

Колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький, звільнений з посади влітку минулого року, з’явився на вечірці в Одесі у несподіваному образі. Він одягнув спортивний костюм і масивний ланцюг на шиї, чим нагадав «бандитську моду» 90-х років. Фото з події опублікувала його обраниця Христина Ільницька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Христину Ільницьку.

Святкування відбувалося на локації, стилізованій під «буремні дев’яності»: прикраси, музика та атмосфера відповідали епосі, коли «малинові піджаки» й золоті ланцюги були символами показного статусу.

Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 1
фото: Христина Ільницька/facebook
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 2
фото: Христина Ільницька/facebook
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 3
фото: Христина Ільницька/facebook

Іменинником став їхній друг Андрій, який сам з’явився у малиновому піджаку і з  масивним «авторитетним» ланцюгом на шиї. Гості вечірки теж підтримали тематику «вуличних банд 90-х».

Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 4
фото: Христина Ільницька/facebook
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 5
фото: Христина Ільницька/facebook
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х» фото 6
фото: Христина Ільницька/facebook

«Днюха у брата вышла понтовая», – підкреслив Вербицький.

Як відомо, минулоріч колишній заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому. Про це він повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні я подав на ім'я генерального прокурора заяву про звільнення мене з адміністративної посади за власним бажанням», – сказав Вербицький.

За словами експосадовця, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві, а саме в будинку, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до пропозицій на ринку ціна на майно є заниженою у шість разів. Про це повідомляють «Схеми».

У своїй майновій декларації за 2023 рік заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький вказав, що з 3 листопада 2023 року орендує будинок площею 155 кв. м. «Схеми» з’ясували, що будинок, в якому оселився Вербицький – це двоповерховий таунхаус в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві з назвою QDRO tetra. Він «спроєктований за сучасними технологіями, з використанням екологічних матеріалів».

