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Пошкоджена через атаку гімназія у Києві 1 вересня не відкриється: де навчатимуться діти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пошкоджена через атаку гімназія у Києві 1 вересня не відкриється: де навчатимуться діти
Пошкоджений внаслідок атаки РФ навчальний заклад у столиці. 27 серпня 2026 рік
фото: Рлександр Сазановия/Telegram

У пошкодженому приміщенні розміщувалися три освітні установи – гімназія, дитячий садок та інклюзивно-ресурсний центр

Учні столичної гімназії, будівля якої була суттєво пошкоджена під час ворожої атаки на Київ у ніч проти 27 серпня, розпочнуть новий навчальний рік у сусідніх закладах освіти, адже через масштаби руйнувань відновити приміщення до 1 вересня не вдасться. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком»

У пошкодженому приміщенні розміщувалися три освітні установи – гімназія, дитячий садок та інклюзивно-ресурсний центр. Понад 300 учнів гімназії тимчасово розподілять по сусідніх школах. Батькам уже надали всю інформацію щодо переведення.

Міська влада зосередиться на тому, щоб якнайшвидше провести ремонтні роботи та повернути дітей і педагогів до рідних стін.

Від початку повномасштабного вторгнення через російські атаки в Києві пошкоджено 318 закладів освіти, 205 із яких місто вже повністю відновило.

Нагадаємо, підготовка дитини до нового навчального року – це не лише купівля канцелярії, а й обов'язковий перевірочний огляд здоров'я. Про те, які медичні довідки та щеплення потрібні школярам, читайте за посиланням. Якщо дитина переходить до іншого закладу освіти, повторно проходити весь комплекс обстежень не потрібно. У такому випадку достатньо звернутися до сімейного лікаря або педіатра для огляду та оформлення необхідної медичної документації.

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Теги: Київ місцева влада школа навчання КМДА столиця

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