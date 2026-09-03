США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана

Рош га-Шана – юдейський Новий рік, під час якого тисячі хасидів традиційно приїжджають до Умані, щоб відвідати могилу цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму

Американських паломників попередили про загрозу російських ударів та нестачу укриттів для всіх гостей міста

Державний департамент США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана. Цьогоріч традиційне паломництво хасидів до могили цадика Нахмана відбуватиметься на тлі загрози російських обстрілів та дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Посольство США в Україні.

Американські дипломати нагадали, що від початку повномасштабної війни російські удари неодноразово уражали цивільні будівлі та критичну інфраструктуру в різних регіонах України. Небезпека зберігається і в Умані, де раніше також фіксували російські удари.

Окремою проблемою напередодні масового приїзду хасидів стала кількість укриттів. За інформацією місцевої влади, наявних у місті захисних споруд недостатньо, щоб одночасно розмістити всіх паломників, яких очікують на Рош га-Шана.

У посольстві також звернули увагу на дію воєнного стану, комендантської години та обмежень пересування. Ці правила поширюватимуться і на іноземних громадян, які приїдуть до Умані.

Американцям, які попри рекомендацію все-таки вирішать вирушити до України, радять заздалегідь визначити розташування найближчого укриття та негайно прямувати туди після оголошення повітряної тривоги. Також громадян США закликали виконувати всі вказівки місцевої влади.

Дипломати нагадали про заборону зброї та феєрверків. Крім того, американців попередили, що деякі речовини, які легально доступні у Сполучених Штатах, в Україні належать до заборонених.

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться ввечері 11 вересня та завершиться ввечері 13 вересня. Щороку на святкування юдейського Нового року до Умані приїжджають паломники-хасиди, щоб відвідати могилу цадика Нахмана.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв'язку з проведенням Рош га-Шана та масовим приїздом паломників.

Зокрема, буде заборонено в'їзд транспортних засобів до Умані з автодороги М-30 на вулицю Дерев'янка в районі бази ТОВ «Стандарт Будівельний», з М-30 на вулицю Горіхову, а також із боку села Родниківка на вулицю Павлова.

На інших напрямках працюватиме посилений контрольно-пропускний режим. Окремі обмеження запровадять і на трасі М-05 Київ–Одеса: в'їзд до Умані через вулицю Визволителів буде дозволено лише паломникам-хасидам.

У районі паломництва також заборонять продаж алкогольних напоїв, феєрверків та іншої піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.