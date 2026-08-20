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«Кожному треба думати про альтернативу»: влада попередила киян про складну зиму

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Кожному треба думати про альтернативу»: влада попередила киян про складну зиму
У лютому 2026 року Росія завдала критичного удару по системі теплопостачання столиці. Понад 1,1 тис. житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення
фото: ДСНС Києва

Марина Хонда: «Місто не може і не повинно вирішувати за людину, чи залишатися їй вдома, чи тимчасово виїжджати»

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону Київ відпрацьовує механізми підтримки та можливого тимчасового переміщення найбільш уразливих категорій містян. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Заступниця Кличка повідомила, що бажання у разі необхідності тимчасово переміститися з Києва вже висловили трохи більше ніж 1,2 тис. одиноких людей старшого віку та близько 400 дітей з інвалідністю. 

Як зазначила Марина Хонда, після минулої зими столиця змінила підходи до організації допомоги. «Ми зрозуміли, що питання не лише в тому, щоб мати готові приміщення, транспорт чи соціальних працівників. Насамперед місто має знати, де фактично живе людина і яка допомога їй потрібна», – пояснила вона.

Під час минулорічних блекаутів було виявлено понад 400 осіб, які раніше не перебували під соціальним супроводом (переважно у Деснянському та Дніпровському районах). Майже 200 з них наразі вже взяті під нагляд соціальних служб. За словами Хонди, це люди, які з різних причин опинилися поза системою: хтось переїхав із місця реєстрації, когось залишили родичі, хтось просто ніколи не звертався по соціальні послуги.

Заступниця голови КМДА наголошує, що мова не йде про переміщення абсолютно всіх людей старшого віку чи осіб з інвалідністю. Загалом у Києві мешкає понад 160 тис. людей з інвалідністю, 16 тис. дітей з інвалідністю, а також 26 тис. одиноких киян похилого віку, які отримують соціальні послуги. Однак виїзду потребують лише окремі категорії, для яких відсутність світла, тепла чи води створює реальну загрозу.

«Місто не може і не повинно вирішувати за людину, чи залишатися їй вдома, чи тимчасово виїжджати. Не кожна людина з інвалідністю є маломобільною, не кожна живе сама і не кожна потребує стороннього догляду», – наголосила Хонда.

До переліку таких категорій входять:

  • одинокі люди старшого віку, які потребують сторонньої допомоги;
  • маломобільні люди з інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечити себе в таких умовах;
  • діти з інвалідністю І та ІІ груп, які потребують спеціальних умов;
  • окремі родини, які через свої обставини можуть потребувати додаткової підтримки.

За словами чиновниці, зараз влада столиці визначає не кількість людей, а їхні конкретні потреби. Далі за результатами цієї роботи місто прийматиме різні рішення.

«Комусь достатньо буде допомоги вдома – харчуванням, теплим набором, додатковими візитами соціального працівника. А для когось найбезпечнішим рішенням може стати тимчасове переміщення», - резюмувала Марина Хонда.

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

До слова, у Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. 

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Теги: місцева влада Київщина КМДА столиця Марина Хонда

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