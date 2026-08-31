Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила

Росіяни завдали удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині. Виникла пожежа, яка рятувальники ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

«Черговий ворожий удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок влучання сталося часткове руйнування будівлі «Нової пошти» з послідуючим загоранням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Від ДСНС залучалось понад 30 вогнеборців.

Нагадаємо, в Одеській області, попередньо, російські війська влучили в об’єкт «Нової пошти». На місці спалахнула сильна пожежа.