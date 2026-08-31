Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки
Наразі пожежу повністю ліквідовано
фото: ДСНС Одещини

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила

Росіяни завдали удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині. Виникла пожежа, яка рятувальники ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

«Черговий ворожий удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок влучання сталося часткове руйнування будівлі «Нової пошти» з послідуючим загоранням», – йдеться у повідомленні.

Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки фото 1
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки фото 2
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки фото 3
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки фото 4
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки фото 5

Зазначається, що наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Від ДСНС залучалось понад 30 вогнеборців.

Нагадаємо, в Одеській області, попередньо, російські війська влучили в об’єкт «Нової пошти». На місці спалахнула сильна пожежа.

Читайте також:

Теги: Одещина війна Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28 липня Настя народилася здоровою
Донька військового народилася через три роки після загибелі батька
29 серпня, 16:15
Директор ЦРУ Джон Л. Реткліфф
Навіщо Реткліфф літав до Москви: США попередили Путіна про загрозу режиму?
27 серпня, 10:47
Наталія Пасюга з детектором дронів «Чуйка» на гойдалці в прифронтовому Спірному. Позаду – руїни кафе, де була точка розповсюдження газети «Ворскла»
Туди, де закінчується зв'язок. Найнебезпечніший газетний маршрут Життя на межі
17 серпня, 21:00
Головне за ніч 8 серпня
Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня
8 серпня, 05:50
Знищення складів Wildberries може боляче вдарити по економіці Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
5 серпня, 11:30
Наслідки удару РФ по сортувальному центру «Нової пошти»
Росія знищила сортувальний центр Нової пошти у Києві, є загиблі (оновлено)
5 серпня, 10:40
Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
3 серпня, 06:38
Українські військові завдали успішних ударів по ворогу
Сили оборони уразили два залізничні мости до Криму та низку інших об'єктів
1 серпня, 10:19
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
31 липня, 21:24

Фото

Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки
Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: рятувальники показали наслідки
В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна
В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна
РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі
РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі
РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані (оновлено)
РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані (оновлено)
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (оновлено)
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (оновлено)
На Одещині майор відправив понад 80 військових будувати власний будинок – генпрокурор
На Одещині майор відправив понад 80 військових будувати власний будинок – генпрокурор

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
82K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
76K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua