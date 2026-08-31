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Відомий телеведучий показав наслідки атаки на Київщину (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Єфим Константиновський прокоментував атаку на Київщину
фото: Іnstagram.com/fimakonst

Єфим Константиновський опинився під Києвом у ніч російської атаки на Бучанський район

Український ведучий та актор шоу «Ліги сміху» Єфим Константиновський показав наслідки атаки на Київську область. Росіяни поцілили неподалік будинку дружини артиста. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку ведучого в Instagram.

У ніч на 29 серпня Єфим Константиновський із дружиною Єлизаветою вирішив залишитися у її батьків у будинку під Києвом. Подружжя сподівалося, що провести ніч за містом буде безпечніше.

«За містом не так і безпечніше, коли боєприпаси складають біля житлових будинків. Ми вчора вирішили з Лізою залишитися у її батьків, і наша ставка не зіграла. Всі живі і здорові – це головне. Детонація – це гучно, довго, страшно і не круто», – написав ведучий.

Відомий телеведучий показав наслідки атаки на Київщину (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/fimakonst

Тієї ночі росіяни атакували село Мила Бучанського району Київської області. Неподалік мешкають батьки дружини Єфима Константиновського. Він показав, як вибуховою хвилею у будинку вибило двері та скло.

Також повідомлялося, співачка Світлана Тарабарова покинула столицю після низки російських атак на Київ та область. Світлана Тарабарова евакуювалася з дітьми зі свого будинку під Києвом в іншу область. 

Нагадаємо, ввечері 28 серпня після російської атаки у Бучанському районі Київщини сталася масштабна пожежа та почалася детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух Житомирською трасою поблизу села Мила. Із небезпечної зони евакуювали понад 200 людей.

До слова, внаслідок ворожої атаки та подальшої детонації було пошкоджено близько 300 об'єктів. За офіційними цифрами – 38 загиблих і понад пів сотні поранених. 

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Теги: росія Київ війна обстріл Київщина телеведучий

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