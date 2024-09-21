Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2024 року

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали по території України 54 авіаудари із застосуванням 67 КАБів, також задіяли 671 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив більше 3700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 190 бойових зіткнення. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіші бої йдуть на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони відбили два штурми противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупантів загиблими та пораненими, знищено одну ББМ, три ракетні системи залпового вогню, 51 БпЛА та два автомобілі. Крім того, пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, вісім артилерійських систем та два автомобілі окупанта.

На Куп’янському напрямку

Дев’ятнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів намагалися просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. Захисники України відбили 17 атак ворога, ще один бій триває поблизу Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку

Наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили шість штурмових дій в районах Часового Яру, Іванівського та Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки бомбардувальної авіації дев’ять разів атакували поблизу Дачного та Торецька. На околицях Щербинівки до цього часу триває бій.

На Покровському напрямку

Тут зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки.

Нашими захисниками відбито 30 ворожих атак, два бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось дев'ять бойових зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 264 окупантів вбитими та пораненими, також двома полоненими поповнено обмінний фонд. Крім того знищено один танк, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної та десять одиниць мототехніки. До того ж пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та сім артилерійських систем.

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку за минулу добу нараховується 52 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. 44 атаки відбито, ще вісім – триває дотепер.

На Времівському напрямку

За підтримки авіації сьогодні агресор 12 разів штурмував передній край оборони в районах Вугледару, Пречистівки та Богоявленки. Досі тривають дві ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку

Агресор шість разів намагався прорвати оборону наших захисників поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Три спроби ворога захопити позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Нагадаємо, триває 941-й день повномасштабної війни в Україні.