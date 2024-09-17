Путін збільшив армію не лише для війни в Україні. ISW назвав мету

Кремль проводить повну реформу збройних сил

Збільшення чисельності війська є частиною довгострокової мети РФ, яка виходить за межі війни проти України. Мета полягає в примноженні чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, зазначені реформи тривають від початку 2023 року і включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.

Паралельно з тим, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість також має зростати, принаймні на папері, пояснює ISW.

«Проте здатність Росії належним чином здійснити ці реформи та інтегрувати збільшення бойового персоналу частково залежить від її ведення війни в Україні», – зауважили фахівці.

За їхніми оцінками, середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил, а також економічні обмеження і надалі погіршуватимуть здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи.

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців. До цього армія ворога налічувала 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

На думку ISW, російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що очільник Кремля Володимир Путін боїться негативного сприйняття в російському соціумі, для нього важлива внутрішня стабільність. Це одна з причин, чому в РФ досі не оголошена мобілізація.