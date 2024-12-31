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РФ розробила список цілей на випадок війни з Японією та Південною Кореєю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ розробила список цілей на випадок війни з Японією та Південною Кореєю
Росія розробила список зі 160 об’єктів у Японії та Південній Кореї, які можуть стати цілями в разі військового протистояння
фото з відкритих джерел

Серед цивільних об’єктів у списку – тунелі, енергетична інфраструктура та промислові підприємства

Росія розробила детальний список цілей для ударів в Японії та Південній Кореї, включаючи атомні електростанції та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Financial Times.

Так, Росія розробила список зі 160 об’єктів у Японії та Південній Кореї, які можуть стати цілями в разі військового протистояння. Список включає як військові, так і цивільні об’єкти. Документи, що підтверджують це, датуються 2013–2014 роками та надані західними джерелами.

Згідно з інформацією з 29 секретних військових файлів, перші 82 об’єкти мають військове значення, зокрема штаби Збройних сил, радарні станції, авіабази та об’єкти ВМФ Японії та Південній Кореї. Серед цивільних об’єктів у списку – тунелі, енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Зокрема, згадуються японський тунель Канмон і південнокорейський металургійний завод Pohang. Важливою метою є енергетична інфраструктура, серед якої атомні комплекси в японському місті Токай та хімічні заводи в південнокорейському Пусані.

Документи також містять інформацію про використання крилатих ракет Х-101. Один зі сценаріїв описує атаку на японську радарну базу в Окусирито, за допомогою 12 ракет, випущених з бомбардувальника Ту-160.

Інший документ згадує місію з перевірки системи протиповітряної оборони Японії та Південної Кореї 24 лютого 2014 року. Згідно з файлом, пара бомбардувальників Ту-95 вирушила з бази командування дальньої авіації на Далекому Сході та за 17 годин облетіла обидві країни для фіксації відповідних дій протиповітряної оборони.

Нагадаємо, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.

У цьому місті дислокуються тисячі російських військових, а також там розміщені сучасні винищувачі та ядерна зброя. Через Калінінград також пролягає єдина автомобільна та залізнична дороги, що з’єднують країни Балтії з Польщею і Центральною Європою.

Через таку загрозу, як пише Newsweek, Естонія та Латвія, які мають спільний кордон з Росією, уклали угоду з Литвою про посилення сухопутних кордонів з РФ.

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Теги: завод документи військові інфраструктура 24 лютого Південна Корея Японія

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