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Міністри оборони США та Польщі обговорили присутність ПВК «Вагнера» у Білорусії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністри оборони США та Польщі обговорили присутність ПВК «Вагнера» у Білорусії
Ллойд Остін та Маріуш Блащак
фото з відкритих джерел

Міністри обговорили присутність бійців ПВК Вагнера у Білорусі та узгодили, що слід уважно відстежувати подальший розвиток ситуації

4 серпня відбулася телефонна розмова між міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Польщі Маріушем Блащаком, під час якої обговорювалися питання присутності найманців ПВК Вагнера на території Білорусі.

Остін висловив підтримку  Сполучених Штатів щодо порушення повітряного простору Польщі білоруськими військовими вертольотами.

Також міністри обговорили присутність бійців ПВК Вагнера у Білорусі та узгодили, що слід уважно відстежувати подальший розвиток ситуації.

Під час розмови, міністр оборони США висловив подяку Блащаку за значний внесок Польщі у підтримку України. Обидва лідери підтвердили важливість продовження допомоги українському народу.

Раніше повідомлялося, що новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). 

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.


 
 
 

Теги: Польща Литва ПВК Вагнера

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