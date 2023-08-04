Міністри оборони США та Польщі обговорили присутність ПВК «Вагнера» у Білорусії

Міністри обговорили присутність бійців ПВК Вагнера у Білорусі та узгодили, що слід уважно відстежувати подальший розвиток ситуації

4 серпня відбулася телефонна розмова між міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Польщі Маріушем Блащаком, під час якої обговорювалися питання присутності найманців ПВК Вагнера на території Білорусі.

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Остін висловив підтримку Сполучених Штатів щодо порушення повітряного простору Польщі білоруськими військовими вертольотами.

Також міністри обговорили присутність бійців ПВК Вагнера у Білорусі та узгодили, що слід уважно відстежувати подальший розвиток ситуації.

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Під час розмови, міністр оборони США висловив подяку Блащаку за значний внесок Польщі у підтримку України. Обидва лідери підтвердили важливість продовження допомоги українському народу.

Раніше повідомлялося, що новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського).

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

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Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.







