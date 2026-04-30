Кремль озвучив нову заяву щодо «перемир’я» до 9 травня

Валерія Поліщук
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що остаточне рішення щодо термінів «перемир'я» до 9 травня ще не ухвалене
У Кремлі заявили, що доля «перемир’я» до 9 травня залежить лише від однієї людини

Кремль поки не ухвалив остаточного рішення щодо термінів анонсованого «перемир'я» до 9 травня, заявляючи, що конкретні дати визначить особисто російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, станом на зараз рішення про те, в які саме дні діятиме режим припинення вогню, ще не прийняте. Російська сторона стверджує, що чекає на відповідні кроки з боку України.

Речник диктатора також додав, що Москва нібито досі не почула офіційної реакції Києва на раніше висловлену готовність оголосити таке «перемир'я».

Нагадаємо, Росія вже намагалася оголошувати односторонні «різдвяні перемир'я», які не призводили до реального припинення вогню на лінії фронту. На думку військових експертів та міжнародних аналітиків, такі заяви мають на меті виключно пропагандистський ефект або використовуються для підготовки нових штурмів.

Зазначимо, що цьогорічне святкування 9 травня в РФ супроводжується підвищеними заходами безпеки та скороченням формату військових парадів через загрозу ударів безпілотників.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що формат змінили через «терористичну активність» з боку України, додавши, що на тлі наявних загроз вживаються заходи для «мінімізації небезпеки».

Раніше повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб уточнити зміст пропозиції Росії щодо «перемир’я» на 9 травня. 

