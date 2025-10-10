Головна Світ Соціум
FP проаналізував вплив ударів України по нафтових об'єктах Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
FP проаналізував вплив ударів України по нафтових об’єктах Росії
Атакований Афіпський НПЗ
Атаки на нафтові потужності Росії обмежують переробку сирої нафти на більш високоякісні нафтопродукти та зменшують доходи країни

Україна посилює удари по нафтових об’єктах у Росії, завдаючи ударів по цілях на відстані до 2000 км, що відчутно впливає на російську економіку та логістику, пише «Главком» із посиланням на Foreign Policy.

За даними експертів, атаки на нафтові потужності Росії обмежують переробку сирої нафти на більш високоякісні нафтопродукти, що зменшує доходи країни та створює додаткове навантаження на портові потужності. Водночас частково вказані дані про знищення об’єктів перебільшені: колишній топменеджер російської енергетичної компанії Сергій Вакуленко називає цифру у 38% пошкоджених потужностей «нісенітницею».

Наслідки ударів відчувають пересічні росіяни: у багатьох регіонах черги за бензином поступилися місцем чергам за хлібом, а потреба у ремонті обладнання на заводах призвела до різкого зростання непогашених кредитів – до майже $14 млрд за рік до липня 2025-го, зазначає експерт Крейг Кеннеді з Гарвардського університету.

Вакуленко відзначає, що Україна ще не досягла повної мети, але атаки перетворилися з локальної незручності на серйозну проблему для російської нафтової галузі. Наступним етапом буде здатність України підтримувати ці удари та ефективність російської протиповітряної оборони.

У матеріалі також підкреслюється, що ефект від атак на нафтопереробку можна порівняти з впливом високоякісного авіаційного палива під час битви за Британію у 1940 році: навіть невеликі зміни можуть мати стратегічне значення під час війни.

Як відомо, Україна завдала Росії значних збитків, атакуючи об’єкти нафтогазової промисловості. За оцінками британського таблоїду The Sun, втрати становлять близько $100 млрд.

Видання зазначає, що удари безпілотників дальньої дії по інфраструктурі нафти й газу стали частиною цілеспрямованої кампанії, яка б’є по «серцю» російської економіки.

Експерт із військової розвідки Філіп Інгрем підкреслив, що атаки не лише створюють проблеми у повсякденному житті росіян, а й можуть спровокувати серйозний дефіцит палива. Це, на його думку, чинить сильний тиск на здатність Кремля вести війну проти України.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. 

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. 

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

Теги: росія нафтопродукти Сергій Вакуленко

