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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

А раптом «бунт» Пригожина – багатоходівочка?

glavcom.ua
«Вагнерівці» не дійшли якихось 200 км до Москви

Раптом переміщення Пригожина з його воїнством до Білорусі виявиться першим кроком у іншому напрямку?

«Бунт» Пригожина на першому місці в хіт-параді дикої природи. А де тепер, у цю хвилину, він сам і його найманці? Чи все як у шкільній задачі: з пункту А вийшов, а до пункту Б не дійшов?

В інформаційному просторі ейфорія: «вагнерівці» не дійшли якихось 200 км до Москви, знищили російський же літак і кілька вертольотів, місцеве населення зустрічало і проводжало бунтівників досить прихильно, владні структури виявилися неготовими, а Шойгу втік.

Авжеж, новини гарні. До того ж і Ходорковський висловив підтримку «вагнерівцям», і російські добровольці, які воюють проти цієї Росії за якусь іншу, ба навіть Тихановська веліла поміркованим білорусам чекати команди.

У повітрі запахло демонтажем ненависної імперії, мовляв, перший крок у цьому напрямку зроблено.

А раптом «бунт» Пригожина – багатоходівочка?

Немарно ж Лукашенко вигулькнув. Раптом переміщення Пригожина з його воїнством до Білорусі виявиться першим кроком у іншому напрямку? А наступним стане наказ змити ганьбу кров'ю й атакувати з території Білорусі Київ?

Сподіваюсь, військове керівництво України не читає припущень і готується й до такого сценарію.

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Теги: Євген Пригожин путін росія війна

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