Німецький детектив. «Громадяни Райху»: ноги ростуть з Москви?

Наприкінці 2022 року у Німеччині пройшла одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів

Для німецьких правоохоронців не секрет, що звинувачувані в спробі державного перевороту місцеві екстремісти підживлювалися з Москви

Свого часу я писав про арешти на початку грудня минулого року в Німеччині учасників руху «Громадяни Райху», підозрюваних у підготовці державного перевороту. Писав, зокрема, й про те, що серед 22 заарештованих була громадянка РФ, яка, за даними слідства, служила сполучною ланкою між рухом та російськими офіційними особами.

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Як і слід було чекати, та історія отримала продовження.

22 березня німецькі правоохоронці влаштували на учасників руху нову облаву, провівши обшуки та затримання у восьми федеральних землях та сусідній Швейцарії. Серед адрес, куди навідалися правоохоронці, були оселі кількох діючих співробітників силових структур і кількох резервістів. У ході операції легке поранення дістав офіцер сил спецоперацій землі Баден-Вюртемберг.

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А 23 березня з відповідними заявами виступили міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер та генеральний прокурор Петер Франк. Той самий, який на початку лютого в інтерв'ю виданню «Welt» заявив, що Німеччина збирає докази і готується до можливого майбутнього судового розгляду воєнних злочинів РФ в Україні.

У заяві ж Ненсі Фезер привертає увагу чітке формулювання: «Ми маємо справу не з беззбройними безумцями, а з небезпечними екстремістами... які мають у своєму розпорядженні чимало зброї.»

А тепер про Росію. Ні, нові дані, крім оприлюднених на початку грудня, після щойно проведених арештів не з'явилися. Слідство триває.

Але нещодавно міністерство внутрішніх справ ФРН випустило цікавий бюлетень на чотирнадцяти сторінках під назвою «Часті запитання: дезінформація в контексті агресивної війни Росії проти України».

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В документі відзначається, що «російський уряд уже багато років використовує свої дипломатичні канали, деякі соціальні мережі, а також державні ЗМІ для поширення, зокрема, в Німеччині пропаганди та дезінформації.»

Як приклади джерел дезінформації бюлетень називає «Russia Today», «Sputnik», відому петербурзьку «фабрику тролів». Пишуть німецькі аналітики і про те, що «російські ЗМІ часто продукують дезінформацію або використовують уже наявну спотворену інформацію, довільно поширюючи її, особливо через соціальні мережі».

І в цьому зв'язку бюлетень МВС ФРН наголошує: «Альтернативні засоби комунікації», до яких вдається російський уряд, використовуються, поряд з іншими, активістами крайніх правих рухів і груп «Громадяни Райху» та «Самоуправління».

Отже, для німецьких правоохоронців не секрет, що звинувачувані в спробі державного перевороту місцеві екстремісти підживлювалися (принаймні інформаційно) з Москви. Що ж, слідство триває і, можливо, під час майбутнього судового процесу ми ще дізнаємося чимало цікавого.

Можливо, такого цікавого, що Дмітрій Медведєв навіть пригрозить завдати ядерний удар по Берліну. Звичайно, якщо на той час буде на свободі.