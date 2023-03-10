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Євген Магда директор Інституту світової політики

Кремль починає втрачати ідеї для пропаганди

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби почали повторюватися

У Білорусі затримали «українського агента» у берцах «талан», у невизнаному Придністров'ї тамтешні кінематографісти заявили, що зафільмували підготовку «замаху на Красносельського». До речі, у «президента» так званої ПМР є паспорт громадянина України, як і у багатьох його поплічників.

Заяви російських спецслужб все більше нагадують анекдот про Штірліца, в якому ніщо не видавало радянського розвідника – ні парашут, ну будьонівка, ні ППШ за спиною. Вони розраховані на обивателя, якого Кремль обніс інформаційною стіною та згодовує байки третьої свіжості.

СБУ оцінила інсинуації так званого МДБ ПМР як провокацію, підготовлену в Кремлі. Думаю, Тірасполю не варто грати в ці ігри, адже після провокаційного обстрілу будівлі «МДБ ПМР» навесні минулого року, з території квазі-держави масово виїхали її громадяни.

Нагадаю принагідно, що і Лукашенко, і Красносельський – не визнані світовою спільнотою, а їх підтримка Росією має виключно ситуативний характер. Різниця є лише у міжнародно-правових статусах Білорусі, яка була співзасновницею ООН, та невизнаної ПМР.

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Теги: росія Придністров'я Білорусь пропаганда

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Євген Магда

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