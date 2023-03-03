«Золоті фляги» Міноборони, «чорна скринька» гелікоптера з Броварів. Головне за 3 березня

«Чорну скриньку», знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, а матеріали вже передали українським слідчим

«Золоті фляги» для Міноборони, подробиці про «чорну скриньку» гелікоптера що впав у Броварах, нові деталі нового пакету допомоги від США, Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України, між США та Китаєм розгорівся скандал через Covid-19. Ці та інші події 3 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні

На початку грудня 2022 року до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду потрапила, на перший погляд, малопримітна скарга. Адвокат компанії «Пролог Сервіс» заявляв необхідність скасувати арешт майна цієї київської фірми, а саме… двох армійських фляг із надписами «06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу».

Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»

«Чорну скриньку», знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Матеріали вже передали слідству. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

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США оголосили про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму $400 млн. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України

Сьогодні, 3 березня, Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, ухвалила резолюцію на підтримку України. У документі вимагають від РФ виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва.

ПВК «Редан»: російська спецоперація чи дитячий гурток

Правоохоронці б’ють на сполох через появу в Україні молодіжної субкультури «ПВК Редан». За даними Нацполіції, за останні дні було заблоковано вже близько 20 каналів та груп «Редан», створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні і все одно протягом двох діб відбулося понад 30 масових зібрань «реданівців».

Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал

Слова Міністерства енергетики США щодо лабораторного походження вірусу Covid-19 досі не отримали офіційного підтвердження, а Китай закликав країну «поважати науку та факти».Слова міністерства енергетики США про те, що Covid-19, швидше за все, виник через витік із лабораторії у Китаї, знову викликали запеклі дебати та увагу до питання, як же насправді почалася пандемія.

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Нагадаємо, триває 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.